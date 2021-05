금융위원회와 금융감독원은 녹색금융을 위한 중앙은행·감독기구 간 글로벌 협의체인 ‘NGFS(Network for Greening the Financial System)’에 가입 신청했다고 20일 밝혔다. 가입 여부는 신청서 제출(5월17일)로부터 1개월 이내에 회원기관의 승인을 얻어 확정된다.

NGFS는 기후·환경 관련 금융 리스크 관리, 지속 가능한 경제로의 이행 지원 등을 목적으로 2017년 12월 설립됐다. 현재 프랑스, 네덜란드, 영국, 독일 등 70개국 90개 기관과 14개 국제기구가 참여하고 있는데 한국에서는 한국은행이 2019년 11월에 가입했다.

NGFS는 기후·환경 관련 금융 리스크 감독 방안, 기후변화가 거시경제와 금융에 미치는 영향 등을 논의하고 기후·환경 리스크 관련 데이터 구축 작업을 진행 중이다.

김준영 기자 papenique@segye.com

