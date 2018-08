실질 소비역량의 평준화



상위 소득 ‘부자들’은 소득이 크게 상승한 데 비해 미국 및 일부 다른 선진국의 중간 및 하위 소득 집단들의 인플레를 감안한 소득은 거의 현상을 유지했다고 주장하는 기사들과 저서들이 다수 존재한다. 정확히 측정했을 때 이런 주장은 진실이 아니다.



세계 경제는 근본적으로 변화했고 구식 국내총생산(GDP) 측정법들은 더 이상 유효하지 않다. GDP는 생산되고 소비된 모든 상품 및 용역의 가치를 시장가격으로 측정한다. 그러나 현재 사람들은 측정되지 않는 것을 점점 더 많이 소비한다. 한 사람이 스마트폰을 사면 스마트폰의 가격은 GDP의 측정 안에 포함된다. 그러나 일단 스마트폰을 소유하게 되면 소유자는 불과 몇 년 전만 해도 비쌌던 상품과 용역을 무료 혹은 낮은 가격으로 소비할 수 있다. 거의 모든 앱의 이용은 GDP에 포함되지 않는다.



당신의 스마트폰이나 태블릿에 탑재된 모든 앱을 보라. 그리고 만약 당신이 10년 전에(만약 이용이 가능했다면) 그 용역을 사기를 원했을 경우 각각의 앱에서 받는 상품 및 용역의 가격이 얼마일지 계산해 보라. 거의 모두 그 가격은 연간 수천 달러가 될 것이다.



이런 새로운 여러 가지 기술과 인터넷 및 인터넷이 이용가능하게 만든 모든 장치들의 결과로 실질적인 소비역량의 평준화가 이루어졌다. 이는 명목상의 달러보다 실제의 상대적인 복지를 훨씬 정확히 측정하는 것이다. 현재 등장하고 있는 여러 기술은 평준화를 가속화할 것이다.



현재의 GDP 측정법들은 대부분 1930년대에 개발되었다. 그러나 그런 측정법은 신기술의 세계에서는 상대적인 복지를 정확하게 측정하지 못한다. 여러 가지 신기술의 영향을 충분히 인정하지 않는 가운데 이런 구식 측정법을 바탕으로 세금과 정부 지출 및 다른 공공정책을 결정하는 것은 어리석은 행동이다.



There are many articles and books asserting that the inflation-adjusted incomes for the middle ? and lower-income groups in the U.S. and some of the other developed countries have remained almost flat while the upper-income “rich” have seen a great rise in their incomes. Not true when correctly measured.The world economy has radically changed, and old measures of gross domestic product (GDP) are no longer valid. GDP measures the value of all goods and services both produced and consumed at market prices. But now, people increasingly consume what is not measured. When a person buys a smartphone, the cost of the phone is included in the measure of GDP. But once in possession of a smartphone, one can consume what were costly goods and services only a few years ago for no or little cost. The use of almost all the apps is not included in GDP.Look at all of the apps you have on your phone or tablet, and then try to estimate what the cost of the goods and services you receive from each app would be if you wanted to buy that service a decade ago (if even available). For almost all, it would be thousands of dollars per year.As a result of these new technologies, the internet and all of the devices that make it useful, there has been a leveling of the real ability to consume, which is a much more accurate measure of real relative well-being than nominal dollars. Technologies that are coming along will accelerate the leveling.The current GDP measures were largely developed in the 1930s. But they do not accurately measure relative well-being in the new technological world. To make tax and government spending, and other public-policy decisions based on these old measures, without fully recognizing the ramifications of the new technologies, is folly.