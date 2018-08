위험한 환경에 처한 약소국들의 생존



빅터 데이비스 핸슨(후버연구소 역사학자)



미국이 위험한 환경에 처한 약소국들의 생존을 보장하는 데 중요하지만 더욱 조용한 역할도 한다는 사실이 미국 외교정책의 여러 가지 불만스러운 점들 속에서 잊히고 있다. 그런 약소국들의 대다수는 민주적이고 친서방적이다. 그러나 그들은 모두 약자를 괴롭히는 자들로 가득한 위험한 이웃들 가운데 생활하는 불운을 공유하고 있다.



이런 약소국가들은 신정주의적인 이란, 독재적인 북한, 전체주의적인 베네수엘라 등 자국 국민을 억압하고 자기네 지역을 위협하는, 중국 및 러시아의 불량한 고객들과는 완전히 다르다.



미국이 없었다면 자유롭고 독립적인 대만과 한국은 결코 출현하지 못했을 것이다. 전자는 1949년에 공산주의 중국에 흡수되었을 것이다. 후자는 중국이 후원한 북한에 의해 1950년 완전히 파괴되었을 것이다. 오늘날 대만과 한국은 국제 시민, 민주주의, 번영의 모범이다. 그들은 폭스콘과 콴타 컴퓨터에서부터 삼성과 기아에 이르기까지 뛰어난 제품과 상표를 세계에 제공한다.



두 나라의 비교적 작은 영토를 감안할 때 대만과 한국은 미국의 강력한 지원 및 보호가 없었다면 중국의 약자 괴롭힘이나 더욱 최근에는 북한의 핵 도발에서 살아남지 못했을 가능성이 있다.



이 모든 취약한 나라들과 미국의 관계는 원칙에 입각한 만큼이나 실용적이다. 모두 국제법을 따른다. 모두 재능 있는 시민들을 미국에 보냈다. 모두 맹렬하게 독립심이 강하고 세계의 가장 뛰어난 전사들 가운데 속하는 것으로 정평이 나 있다.



한국과 대만은 둘 다 북한의 핵탄두 미사일의 위협을 받고 있다. 중국은 자국이 상승하고 미국이 쇠퇴하는 것으로 추정되는 현실을 수용하기 위해 외교정책상 필요한 굴종적인 수정을 할 필요가 있다는 점을 정기적으로 두 나라에 경고한다.



역주=오성환 외신전문위원 suhwo@segye.com



△frustration:불만, 좌절감 △bully:약자를 괴롭히다, 협박하다



△far cry from∼:∼와는 완전히 다르다 △wipe out:완전히 파괴하다, 완전히 없애버리다

Amid the frustrations of American foreign policy, it is forgotten that the United States also plays a critical but more silent role in ensuring the survival of small, at-risk nations. The majority of them are democratic and pro-Western. But they all share the misfortune of living in dangerous neighborhoods full of bullies.These small nations are a far cry from rogue clients of China and Russia ? theocratic Iran, autocratic North Korea and totalitarian Venezuela ? that oppress their own people and threaten their regions.Without the United States, there would never have emerged a free and independent Taiwan and South Korea. The former would have been absorbed by communist China in 1949. The latter would have been wiped out in 1950 by Chinese-sponsored North Korea. Today, Taiwan and South Korea are models of international citizenship, democracy and prosperity. They have given the world singular products and brands, from Foxconn and Quanta Computer to Samsung and Kia.Given their relatively small areas, Taiwan and South Korea likely would not have survived Chinese bullying or, more recently, North Korean nuclear provocations without strong American support and protection.Our relationships with all of these vulnerable nations are as much practical as principled. All follow international law. All have sent gifted citizens to the U.S. All are fiercely self-reliant and are reputed to be among the world’s best fighters.South Korea and Taiwan are both threatened by North Korea’s nuclear-tipped missiles. China periodically warns them that they need to make the necessary subservient adjustments in their foreign policy to accommodate a rising China and a supposedly declining America.