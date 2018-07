트럼프는 김에게 4분짜리 비디오를 보여주었다



클리퍼드 D 메이(민주수호재단 총재)



우리는 김(정은)의 정신상태에 관해서 아는 것이 많지 않다. 그는 단지 다음 반세기 동안 흥청망청 산 다음 정치범수용소인 북한을 제4세대에게 넘겨주기를 원하는 것일까. 그는 남한을 정복하고 일본에 굴욕을 안겨줄 작정인가. 그는 사우디아라비아처럼 살아남기 위해서 자기 왕조에 개혁이 필요하다는 결론에 도달한 것일까.



우리는 한 가지 별난 점에 관한 증거를 갖고 있다. 그는 영화를 좋아하며 ‘람보’, ‘고질라’, ‘13일의 금요일’ 같은 액션과 공포 영화를 좋아한다.



트럼프 대통령의 국가안보팀은 이 모든 것을 염두에 두고 무언가 완전히 다른 것을 시도하기로 결정했다. 그들은 3가지 필수적인 메시지를 전달할 목적을 지닌, 진행속도가 빠른 비디오를 제작했다. 첫째, 트럼프는 자신의 전임자들과 다르다. 둘째, 그는 미국 및 다른 나라들의 ‘우호, 존경, 선의’를 누리라고 한 차례만의 제안을 독재자에게 하고 있다. 셋째, 만약 이 제안이 거부당할 경우 그 대안은 김과 그의 노선에게는 재앙에 버금갈 것이다.



비디오는 아부 도중에 갑자기 장면을 바꾸어 미사일 발사와 제트 전투기의 항공모함 발진을 보여준다. 잠시 동안 비디오 자체가 불타는 듯이 보이며 폭발장면도 있다. 이런 영상들은 ‘불과 분노’를 연상시킨다. 만약 이 벙커 파괴용 대형폭탄이 소임을 완수했다면 김은 ‘이 큰 남자가 엄포를 놓고 있는가. 그는 실제로 나를 압살할 수 있을까’라는 의문을 곱씹으며 귀국했을 것이다.



그의 대답은 몇 주 안에 분명해질 것이다. 만약 그가 비핵화를 ‘향해 노력하겠다’는 자신의 약속을 지키기로 결심할 경우 그것은 참으로 역사적 결단이 될 것이다. 반면에 그가 약속을 어기고 트럼프에게 해볼 테면 해보라고 도전할 경우 대통령은 신속하고 극적으로 제재조치를 강화할 필요가 있을 것이다.



역주=오성환 외신전문위원 suhwo@segye.com



△psyche:정신, 마음 △live large:흥청망청 살다 △pass on:넘겨주다



△quirk:기벽, 별난 점 △flick:영화 △fast-paced:빨리 진행되는



△cut to:다른 장면으로 바뀌다 △big guy:큰 남자 △bluff:허세, 엄포

We don’t know much about Mr. Kim’s psyche. Does he just want to live large for the next half century and then pass on the prison camp that is North Korea to a fourth generation? Is he determined to conquer South Korea and humble Japan? Has he come to the conclusion that his dynasty ? like that of the Saudis ? requires reform in order to survive?We do have evidence of one quirk: He likes movies ? action and horror flicks such as “Rambo,” “Godzilla” and “Friday the 13th.”With all this in mind, President Trump’s national security team decided to try something completely different. They produced a fast-paced video intended to communicate three essential messages. 1) Mr. Trump is unlike his predecessors. 2) He is making the dictator a one-time offer to enjoy the “friendship, respect and goodwill” of the U.S. and other nations. 3) If this offer is declined, the alternative will be, for Mr. Kim and his line, nothing short of catastrophic.Amid the flattery, the video suddenly cuts to missiles launching and fighter jets ascending from an aircraft carrier. For a moment, the film itself seems to be burning and there’s an explosion ? images that suggest “fire and fury.” If this bunker buster blockbuster accomplished its mission, Mr. Kim went home pondering such questions as: “Is the big guy bluffing? Can he really crush me?”His answers should become clear within weeks. If he decides to keep the commitment he made to “work toward” de-nuclearization, that will indeed be historic. If, on the other hand, he decides to renege and call Mr. Trump’s bluff, the president will need to quickly and dramatically boost sanctions.