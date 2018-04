중동에서 가장 영향력이 큰 두 나라



대니얼 파이프스(중동포럼 총재)



이란과 터키의 유사한 점은 주목할 만하다. 두 나라는 인구가 8000만명이다. 두 나라는 고대문명과 오랜 제국의 역사 및 러시아와의 긴장관계와 유럽 식민주의를 성공적으로 회피한 것을 자랑한다. 현대에는 제1차 세계대전 후 각기 무자비한 현대화 추진자의 지배를 받았고 그 후 보다 최근에는 더욱 압제적인 이슬람주의자가 뒤를 이었다.



몇 가지 면에서 이란이 터키를 앞서고 있으나 후자가 따라잡고 있다. 아야톨라 루홀라 호메이니는 1979년에 정권을 장악했으며 에르도안은 2002년에 집권했다. 이란은 엄청난 규모로 매장된 석유 및 천연가스의 혜택을 오랜 기간 누려왔으나 터키는 최근에 인상적인 경제적 기반을 구축했다. 테헤란은 해외에 군대를 전개하고 4개 아랍 국가의 수도를 지배하는 반면 앙카라는 아직 국내의 반대자들 특히 귈렌 추종자들 및 쿠르드족과 싸우고 있다. 두 나라 정부는 서방을 경멸하지만 이란은 노골적으로 적대적인 반면에 터키는 공식적인 나토 회원국 지위를 유지하면서 표면상 유럽연합 회원 자격을 얻으려 한다.



그들의 가장 큰 차이점은 두 나라 국민의 태도와 관련이 있다. 아야톨라 하메네이는 인구의 대략 15%의 지지만을 얻고 있는 반면 에르도안은 아야톨라 하메네이가 꿈에서나 기대할 수 있는 대략 45%의 지지율에 의해 정통성과 신임을 부여받고 있다. 부분적으로 이는 1인당 국민소득 차이의 결과인데 이란은 불과 4700달러로 정체되어 있고 터키는 1만700달러에서 상승하고 있다.



이란에서는 정권 붕괴가 가시권에 들어왔고 이슬람주의가 약해져 무슬림들이 자기네 종교를 더 현대적이고 온건한 형태로 만들도록 고무할 것이다. 정부가 얻는 더 큰 지지율과 이슬람주의의 선진 버전 덕분에 터키는 장기적으로 이 나라를 더욱 걱정되는 적으로 만드는 정권 유지 능력을 부여받는다. 따라서 이란이 온건화 노선을 걷고 터키가 지역의 최대 위험이 되는 대대적 전환이 중동에서 일어날 가능성이 있다.



Iranian and Turkish parallels are noteworthy. Both countries have populations of 80 million. Both boast ancient civilizations, long imperial histories, tensions with Russia, and a successful avoidance of European colonialism. In modern times, each came under the rule of a ruthless modernizer after World War I, followed more recently by an even more repressive Islamist.In several ways, Iranians lead Turks, but the latter are catching up. Ayatollah Ruhollah Khomeini came to power in 1979 and Mr. Erdogan in 2002. Iran has long enjoyed massive oil and gas reserves, but Turkey recently built an impressive economic base. Tehran deploys forces abroad, dominating four Arab capitals, while Ankara still fights domestic opponents, especially Gulenists and Kurds. Both governments despise the West, but Iran’s is openly hostile while Turkey’s formally remains in NATO and ostensibly seeks European Union membership.Their most major difference concerns the attitudes of their subjects. Whereas Ayatollah Khamenei enjoys the support of only about 15 percent of the populace, Mr. Erdogan can count on some 45 percent, affording him a legitimacy and confidence that Ayatollah Khamenei can only dream of. In part, this results from difference in per capita income, which is only $4,700 and stagnant in Iran, $10,700 and rising in Turkey.Regime collapse in Iran is within sight and will diminish Islamism, encouraging Muslims to move toward a more modern and moderate form of their religion. The Turkish government’s greater popularity and more advanced version of Islamism gives it greater staying power that makes it the more worrisome long-term opponent. Thus is the Middle East likely to witness a grand switch, with Iran on course to moderation and Turkey becoming the region’s supreme danger.