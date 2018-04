‘케이팝 지존’ 동방신기가 정규 8집 ‘뉴 챕터 #1: 더 찬스 오브 러브’로 컴백했다. 동방신기는 “전 연령대가 공감할 수 있는 이야기를 해보고 싶었다”고 밝혔다.

SM엔터테인먼트 제공

“이번 앨범에서는 전 연령대가 공감할 수 있는 이야기를 해보고 싶었어요. 나보다 어린 팬, 그리고 나이 많으신 분들도 함께 느낄 수 있는 이야기를 하기 위해 매거진 콘셉트를 적용했죠. 그리고 이번 활동 목표는 동방신기의 색을 모두 다 보여주는 것입니다. 소규모 팬 사인회 등 팬들에게 최대한 가까이 다가가는 자리를 만들 예정이에요.”‘케이팝 지존’ 동방신기가 2년8개월 만에 복귀했다. 동방신기는 지난달 28일 8번째 정규앨범 ‘뉴 챕터 #1:더 찬스 오브 러브’(New Chapter #1 : The Chance of Love)를 공개했다. 이번 신보에는 타이틀곡 ‘운명’(The Chance of Love)를 비롯해 ‘평행선’(Love Line) ‘다 지나간다…’(Broken) ‘온리 포 유’(Only For You) ‘퍼즐’(Puzzle) ‘클로저’(Closer) ‘바운스’(Bounce) ‘웨이크 미 업’(Wake Me Up) ‘게으름뱅이’(Lazybones) ‘새벽 공기’(Without You) ‘선 앤 레인’(Sun & Rain) 등 11곡이 포함됐다.“사랑 이야기를 담으려고 노력했어요. 총 11개 트랙으로, 사랑의 시작과 중간, 끝까지 한 편의 소설과 뮤지컬을 보는 듯한 느낌을 주려고 했죠. 타이틀곡 ‘운명’에는 운명처럼 마주치게 된 사랑 표현은 물론, 동방신기로 활동하고 있는 저희들의 삶도 어찌 보면 운명이라는 이야기를 들려줍니다.”‘운명’은 중독성 있는 훅이 돋보이는 스윙재즈 댄스팝 장르의 곡으로, 세련되면서도 절제된 섹시미를 만날 수 있다. 어깨를 이용해 따라 하기 쉬운 포인트 안무가 강점으로, 유노윤호와 최강창민이 펼치는 무대는 한 편의 뮤지컬을 보는 듯하다. ‘퍼즐’은 유노윤호가, ‘클로저’는 최강창민이 혼자 불렀다. ‘선 앤 레인’의 작곡에는 최강창민이 참여했다.8집의 제목은 ‘뉴 챕터 #1’이다. 이번 앨범이 끝이 아니라 새로운 시작이라는 의미다.“‘뉴 챕터 #1’이라고 했기 때문에 ‘2’도 있지 않을까요. 지금 자세히 말씀드리기 힘들지만, 아직 공개하지 않은 무엇인가가 있어요. 또 다른 모습을 보여드릴 수 있을 것 같아요. 동방신기가 또 하나의 변화를 시작했다는 암묵적인 메시지가 ‘뉴 챕터 #1’에 숨어있어요.”그런 모습의 일환일까. 동방신기는 기존 ‘신비주의’ 콘셉트를 벗기 위해 노력 중이다. 그들은 컴백에 앞서 지난달 23일 MBC ‘나 혼자 산다’를 통해 팬들을 만났다. 유노윤호와 최강창민은 일상의 모습을 거리낌 없이 드러내 보였다. 29일에는 SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’에 출연해 군복무 시절을 언급하기도 했다.“기존 동방신기의 이미지는 신비주의였어요. 이걸 깨트리기 위해 ‘나 혼자 산다’에 출연한 것이죠. 있는 그대로의 모습을 보여주고 싶었거든요. 동방신기는 센 음악과 센 퍼포먼스의 이미지가 강한데, 이번 앨범을 통해 데뷔 때 들려드렸던 것처럼 쉬운 음악으로 인사를 드리고 싶었어요.”동방신기는 최초라는 수식어를 많이 가지고 있다. 다양한 기록도 보유 중이다. 2004년 데뷔와 동시에 신인상과 본상을 석권하고, 2005년 데뷔 2년 차에 대상을 수상했다. 2006년에는 SBS 가요대전 대상, 엠넷아시안뮤직어워즈 올해의 아티스트상, 서울가요대상 대상, 골든디스크 대상 등 그랜드 슬램을 달성했다.지금도 기록을 만들고 있다. 오는 6월 8일부터 10일까지 3일간 일본 공연 역사상 처음으로 닛산 스타디움에서 단독 콘서를 진행한다. 이번 앨범은 공개와 동시에 일본, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 대만, 베트남, 싱가포르, 홍콩, 필리핀, 칠레, 에콰도르 등 11개 지역에서 아이튠스 종합 앨범 차트 1위를 차지했다.많은 아이돌 그룹이 이런 동방신기를 롤모델로 하고 있다. 아이돌 그룹의 우상인 셈인데, 동방신기는 눈에 띄는 후배로 방탄소년단과 세븐틴을 언급했다. “최근 방탄소년단이 가장 눈에 들어와요. 무대를 집어삼켜 먹으려는 강렬한 에너지, 진심으로 무대를 대하는 자세가 대단해요. 세븐틴은 발전 가능성이 몹시 큰 그룹인 것 같아요.”이복진 기자 bok@segye.com