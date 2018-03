‘K-팝 지존’ 동방신기의 한국 단독 콘서트가 오는 5월 개최된다.



동방신기는 5월 5~6일 서울 잠실 종합운동장 내 보조경기장에서 단독 콘서트 ‘TVXQ! CONCERT -CIRCLE- #welcome’을 열어 화려한 퍼포먼스, 뛰어난 가창력, 특급 무대 매너 등 클래스가 다른 무대로 관객들을 매료시킬 전망이다.



이번 공연은 2015년 6월 동방신기 앙코르 콘서트 ‘TVXQ! SPECIAL LIVE TOUR - T1ST0RY - &...!’ 이후 2년 9개월만에 열리는 국내 콘서트로 오는 28일 발매되는 정규 8집 ‘New Chapter #1 : The Chance of Love’ 수록곡들을 비롯한 동방신기의 다채로운 음악과 무대를 만날 수 있어 뜨거운 반응이 기대된다.



이번 공연의 티켓 예매는 오는 4월 4일 오후 8시부터 인터넷 예매 사이트 예스24에서 오픈되며 가족 단위의 관객들을 위한 해피패밀리석 및 장애인을 위한 휠체어석 예매도 같은 날 오전 10시부터 가능함은 물론 SM타운 트래블을 통한 오피셜 해외 팬 투어도 진행될 예정이어서 높은 관심이 예상된다.



동방신기는 작년 세 번째 일본 5대 돔 투어를 성황리에 펼쳤음은 물론 오는 6월 일본 공연 역사상 처음으로 총 3일간 닛산 스타디움에서 ‘東方神起 LIVE TOUR~Begin Again~Special Edition in NISSAN STADIUM’을 개최, 동방신기 단일 투어 사상 최대 규모인 100만 관객 동원을 예고해 ‘아시아 톱클래스’다운 위상을 다시 한번 확인케 한다.



한편 오는 28일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 정규 8집의 전곡 음원을 공개하는 동방신기는 27일 공식 홈페이지, 유튜브 및 네이버TV SM타운 채널 등을 통해 타이틀곡 ‘운명 (The Chance of Love)’의 뮤직비디오 티저 영상을 공개해 컴백 기대감을 한층 고조시키고 있다.



