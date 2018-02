끝나지 않은 공산주의 이념 투쟁



에릭 레이머(칼럼니스트)



금년은 러시아에서 볼셰비키혁명이 일어난 지 101년째 되는 해이다. 여러 세기 동안 존속했던 러시아의 차르제국과 그 제국을 대체했던 단명한 자유민주주의체제가 그해에 붕괴되고 오래지 않아 세계 최초의 안정된 공산주의 국가였던 구소련으로 교체되었다.



마르크스주의의 계급투쟁과 혁명 이념들이 불만을 품은 지식인들의 공상적인 이야기에서 진지한 국제 정치 및 역사 세력으로 변한 것은 1세기 전 기나긴 유혈사태로 점철된 그해였다.



그 운명적인 사건 이후 공산주의는 다양한 형태와 추종자들을 통해서 전 세계적으로 1억명이 훨씬 넘는 사람들의 죽음과 헤아릴 수 없이 많은 사람들의 추가 예속으로 직접 이어졌다.



냉전이 끝남에 따라 많은 미국인들은 공산주의가 이제 역사책 속으로 떠밀려나고 북한과 쿠바 같은 나라에 존재하는 비극적인 타협 거부나 혹은 중국과 베트남 같은 나라의 신기한 일탈현상으로 생각할 가능성이 있다.



베트남 및 한반도 같은 지역의 군사충돌과 다른 수없이 많은 반공 원정 및 개입은 독특하다. 왜냐하면 미국의 거의 다른 모든 전쟁처럼 자위를 위한 충돌이 아니라 도덕적 존엄과 진실을 명분으로 치러진 전쟁이었기 때문이다.



다른 많은 나라들은 공산주의 독재와 전쟁의 고초를 직접 체험했고 개인과 가족 및 사회의 각종 직접 경험을 통해서 좌익의 극단적인 기만의 말에 냉담해졌다. 그에 비해 현대 미국에서는 공산주의가 주로 TV에서 보거나 책에서 읽은 추상적인 이념에 불과했다.



구소련과 같은 나라들이 가하는 긴급한 생존의 위협이 눈에 띄게 누그러졌기 때문에 많은 사람들은 마르크스사상에 연료를 제공한 집산주의 이념들과의 투쟁을 중지했다. 그러나 극좌파의 많은 사람들은 자유주의에 반하는 자기네 이념의 강요를 멈추지 않았다.



역주=오성환 외신전문위원 suhwo@segye.com

This year marks 101 years since the Bolshevik Revolution took place in Russia. That year, the centuries-old czardom of Russia and the brief liberal democracy that replaced it collapsed and was soon replaced by the Soviet Union, the world’s first stable communist state.It was that year, a long, bloody, century ago, that the class warfare and revolutionary ideas of Marxism went from being the fanciful talk of disaffected intellectuals to a serious international political and historical force.Since that fateful event, communism through its various forms and adherents has directly led to the deaths of well over 100 million people and the subjugation of countless more across the world.With the end of the Cold War, many Americans may believe that communism has now been relegated to the history books, and as a tragic holdout in nations like North Korea and Cuba or as a curious aberration in nations such as China and Vietnam.Conflicts in such places as Vietnam and Korea, and other countless anti-Communist expeditions and engagements, were unique because these were not conflicts in self-defense like almost all of America’s other wars but were wars waged in the name of moral dignity and truth.Many other nations have directly experienced the hardships of communist tyranny and war, and have been hardened against the extreme left’s siren song through direct personal, familial and societal experiences. In contrast, in modern America communism has largely only been an abstract idea seen on TV or read about in books.Now that the pressing existential threat of nations such as the Soviet Union has seemingly been alleviated, many have stopped combating the collectivist ideals which fuel Marxist thought. However, many of those on the ultraleft have not stopped pushing their anti-liberty ideas.