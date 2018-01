이스라엘 정부가 팔레스타인 권리 확보를 위해 활동하는 국제 시민단체(NGO) 수십 곳의 입국을 금지했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 예루살렘을 이스라엘의 수도라고 공식 인정한 이후 아프리카 이주민 추방을 선언한 이스라엘이 표현의 자유마저 침해하고 있다는 지적이 나온다.



7일(현지시간) 영국 가디언 등 외신에 따르면 이스라엘 정부는 영국의 ‘빈곤과의 투쟁’(War on Want) 등 국제 시민단체 20곳을 입국 금지 대상으로 지정했다고 밝혔다. 전략 및 공공안전부 장관 길라드 에르단은 “이 단체들은 분노를 조장하고 거짓을 일삼아 이스라엘에 지속적으로 피해를 주고 있다”며 “우리는 수세적 입장에서 벗어나 공격적인 정책을 도입할 것”이라고 말했다.



이스라엘의 제재 대상에 오른 단체는 1947년 나치 피해자를 도운 공로로 노벨 평화상을 수상했던 ‘미국의 퀘이커 봉사위원회’(American Friends Service Committee), 1만3000여명의 회원을 둔 ‘평화를 위한 유대인의 목소리’(Jewish Voice for Peace), 반전 시민단체 ‘코드 핑크’ 등이 포함됐다.



외신은 입국 금지 목록에 오른 대부분의 단체들이 폭력적으로 팔레스타인 자치지역 서안지구 등을 점령 중인 이스라엘에 비폭력적으로 저항하는 BDS 운동과 연관돼 있다고 전했다. BDS 운동은 이스라엘 제품을 거부(Boycott)하고, 이스라엘에의 투자를 철회(Divestment)하며 이스라엘을 제재 대상에 올리도록(Sanctions) 각국 정부와 대학 등에 압력을 가하는 움직임을 말한다.



이스라엘이 그간 BDS 운동에 연루됐다는 이유로 세계교회협회 사무부총장 이사벨 피리 등 개인의 입국을 불허한 적은 있었지만 이렇게 대규모로 국제 시민단체 수십 곳의 입국을 금지한 건 이례적이라는 평가가 나온다. 이를 두고 일각에선 미국이 예루살렘 선언을 통해 노골적으로 이스라엘을 돕는 상황을 베냐민 네타냐후 정부가 적극 활용하고 있는 것 아니냐는 분석이 제기된다. 실제 이스라엘은 최근 유대인 정체성을 확보한다는 이유로 아프리카 이주민 4만여명을 추방하겠다고 선언하는 등 국제사회의 따가운 시선에도 속속 극우 포퓰리즘 정책을 도입하고 있다.



이희경 기자 hjhk38@segye.com

이스라엘 “팔레스타인 지원 NGO 입국 금지”

이희경

