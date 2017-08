감성 보컬 유승우와 윤하의 달달한 커플송 '티가나'가 음원 차트 상위권을 강타했다.



유승우 소속사 스타쉽엔터테인먼트 측은 25일 "전날 공개된 유승우X윤하의 '티가나'는 주요 음원 사이트 실시간 차트에서 상위권에 올랐다. 치열한 차트 상황을 고려하면 큰 성과라 생각한다"고 밝혔다.



이어 "유승우, 윤하 두 감성보컬의 시너지가 좋은 결과로 이어진 것 같다. 팬 여러분들께 진심으로 감사드리며 더욱 노력하는 모습으로 보답드리겠다"고 덧붙였다.

신곡 ‘티가나’는 작사에 브라더수와 윤하가, 작곡에 김도훈, 박우상이 프로듀싱으로 참여한 곡으로 어쿠스틱 기타 선율에 감미로운 스트링 라인이 인상적이며 사랑에 빠지면 자신도 모르게 감정이 티가 난다는 내용을 위트 있게 표현한 곡이다.



어쿠스틱 싱어송라이터 유승우와 감성보컬 윤하의 콜라보레이션이 막강한 보컬조화를 탄생시켰다.

'티가나' 뮤직비디오는 '콧수염 필름즈(이상덕 감독, 박제영 프로듀서)'가 참여해 동화적이고 신비로운 분위기로 눈길을 사로잡는다.



유승우와 함께 출연한 소주연은 최근 각종 잡지 화보를 비롯해 옥상달빛의 ‘인턴’, ‘연애상담’ 등 뮤직비디오에서도 독특한 매력을 뽐냈다.



유승우는 여심을 사로잡는 감미로운 목소리와 뛰어난 연주실력을 기반으로 한 싱어송라이터로 화제의 드라마 tvN '또 오해영'의 주인공 서현진과 듀엣곡 '사랑이 뭔데'와 KBS2 '구르미 그린 달빛'의 첫번째 타이틀 OST '잠은 다 잤나봐요'를 드라마 흥행과 함께 히트시켜 큰 사랑을 받았다.



또 헤이즈와 함께한 '너만이' 역시 차트를 올킬하며 새로운 음원강자로 자리매김했다. 최근에는 그룹 B1A4의 산들과 함께 ‘오빠’라는 곡을 발표해 ‘고막남친’다운 매력을 선사했으며, 유승우 랜선남친 'ON THE AIR 97.226’ 제작과 각종 예능을 비롯한 다양한 방송활동을 지속하고 있다.



윤하는 그간 드라마 ‘별에서 온 그대’, ‘피노키오’, ‘후아유-학교 2015’, ‘심야식당', '닥터스', '신데렐라와 네 명의 기사' 등 흥행 드라마 OST에 참여하며 특유의 감성과 명품 보컬로 드라마에 힘을 실어준 바 있다.



최근에는 서태지 25주년 기념 리메이크 프로젝트 앨범에 참여해 'Take Five'를 발매했다.



추영준 기자 yjchoo@segye.com