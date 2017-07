미국의 후퇴로 최대 이익을 보는 러시아



제드 배빈(미국 국방부 부차관 역임)



버락 오바마 대통령이 세계로부터 미국의 영향력과 세력을 철수함에 따라 생긴 공백을 자연히 미국의 적들이 신속하게 채우고 있다. 중국은 아무런 도전도 받지 않는 가운데 남중국해를 지배하기 위해 적극적으로 움직이고 있다. 오바마의 핵무기협정에 의해 이란의 세력은 엄청나게 향상되었다.



블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 가장 큰 소득을 올리고 있다. 크림반도와 동부 우크라이나를 러시아의 군사력이 지배하게 되었다. 그런 소득이 확장되고 있으며 중동에서 나날이 더욱 견고해지고 있다.



푸틴은 오바마가 남긴 공백을 러시아 군사력으로 계속 메운다. 트럼프에 대한 이런 도전이 가장 뚜렷한 곳이 시리아와 아프가니스탄이다.



현재 시리아 전쟁의 진행을 좌우하는 러시아와 협력국가 이란은 그 결과도 통제할 것이다. 현재 영속화된 러시아의 시리아 주둔은 러시아가 중동에서 영향력과 세력을 확장하는 발판이다. 다음은 리비아다.



푸틴은 또한 아프가니스탄에서 탈레반과의 사이에 다리를 건설하려고 시도한다. 이 시도는 ‘화해 증진’에 뜻을 두고 있다. 지금 러시아 사람들은 미국이 지지하는 카불 정권과의 사이에 화해 증진을 시도하는 것이 아니다. 대신 그들은 미군 병력이 철수할 때 탈레반의 카불 정부 전복을 돕기 위한 러시아의 주둔 및 군사지원을 탈레반이 받아들일 것이라는 희망 하에 탈레반과 러시아의 동맹 결성을 시도하고 있다.



푸틴은 매우 오래 된 러시아의 각본을 따르고 있다. 그의 기회주의는 미국 및 동맹국들이 약점과 부주의를 입증하는 곳마다 개입의 기회를 계속 이용할 것이다.



과거 소련과 현재 푸틴의 러시아는 전 세계에서 서방을 불리한 거래 속으로 유혹하는 전문가다. 소련과의 거래에 있어서 로널드 레이건은 ‘신뢰하되 확인하는’ 정책을 처방했다.



역주=오성환 외신전문위원 suhwo@segye.com



△vacuum: 진공, 공백 △enhance: 높이다, 향상시키다 △entrenched: 견고한, 확립된

As President Obama withdrew America’s influence and power from the world, the vacuum created was naturally filled quickly by our adversaries. China is moving aggressively to dominate the South China Sea without challenge. Iran’s power was enhanced enormously by Mr. Obama’s nuclear weapons agreement.The greatest gains are being achieved by Russian President Putin. In the Crimean Peninsula and eastern Ukraine Russian power has become dominant. Those gains are expanding and becoming more entrenched each day in the Middle East.Mr. Putin continues to fill the vacuum left by Mr. Obama with elements of Russian military power. Nowhere is that ? and the challenge to President Trump ? more apparent than in Syria and Afghanistan.Russia, and its partner Iran, now control the conduct of the Syrian war and will control its outcome. Russia’s presence in Syria, now made permanent, is a steppingstone toward further Russian influence and power in the Middle East. Another is Libya.Mr. Putin is also attempting to build a bridge to the Taliban in Afghanistan. This attempt is intended to “promote reconciliation.” The Russians aren’t now attempting to promote reconciliation between the U.S.-backed Kabul regime. Instead, they are attempting to ally themselves with the Taliban in the hope that when U.S. forces withdraw, the Taliban will accept a Russian presence and military aid to help topple the Kabul government.Mr. Putin is following a very old Russian script. His opportunism will continue to take advantage of opportunities for intervention wherever America and its allies evidence weakness or inattention.The Soviet Union was, and Mr. Putin’s Russia is, expert at tempting the West into bad deals around the world. For dealing with the Soviets, Ronald Reagan prescribed the “trust but verify” policy.